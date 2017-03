Ex-Ajacied ontwikkelt zich in België: ‘We gaan zien wat de toekomst brengt’

Vol verwachtingen trok Mats Rits in 2011 als zeventienjarig talent naar Ajax. Mede door blessureleed speelde de Belgische middenvelder geen enkele officiële wedstrijd in het eerste elftal van de Amsterdammers. Twee jaar later keerde Rits weer terug naar België, om bij KV Mechelen te gaan spelen.

In Mechelen heeft Rits zich behoorlijk ontwikkeld. Door zijn goede prestaties heeft hij zich in de kijker gespeeld bij Anderlecht, AA Gent, Standard en Racing Genk. “Mits ik fit ben, speel ik elke wedstrijd. Het loopt goed. We gaan zien wat de toekomst brengt. In het voetbal is het heel moeilijk om je toekomst te plannen. Wat er komt, of niet komt, kan je daarna bekijken. Ik wil gewoon voor mezelf een beter seizoen draaien dan het volgende. Dat is mijn persoonlijke doel”, laat Rits weten in gesprek met Ajax Showtime.

Rits denkt momenteel niet aan een terugkeer naar Ajax. “Ik denk dat de Nederlandse competitie vijf jaar geleden boven de Belgische stond. Nu komt het meer richting België toe. Dit mede door de Rode Duivels en onze Europese resultaten”, stelt de middenvelder, die Ajax dankbaar is. “Ik ben een betere voetballer geworden. Dit door met goede voetballers te spelen en met trainers als Bergkamp en De Boer samen te werken. Ik ben zowel op voetballend als op menselijk vlak volwassen en beter geworden. Ze hebben altijd in mij geloofd en hebben mij altijd gesteund.”