‘PSG-fan afgevoerd naar ziekenhuis na aanrijding door Thiago Motta’

Voor Thiago Motta was de uitschakeling bij Barcelona in de Champions League nog niet het dieptepunt van zijn avond. Een aantal woedende fans van Paris Saint-Germain wachtten de spelers op bij terugkomst in Frankrijk en één supporter probeerde de auto van de middenvelder tegen te houden. Die had daar geen zin in en trapte het gaspedaal in.

Volgens RMC Sport raakte Motta vervolgens de supporter, die op de motorkap van de auto terechtkwam. De man raakte lichtgewond en moest in het ziekenhuis van Saint-Denis behandeld worden. De selectie van PSG keerde rond kwart over vier ’s nachts terug op vliegveld Le Bourget, ten noorden van Parijs. Daar hadden zich zo’n dertig woedende fans verzameld om de spelers op te wachten.

Zij waren verbolgen over het feit dat PSG door de 6-1 nederlaag in Barcelona uitgeschakeld werd in de Champions League. “Dit is een schande, wat doen jullie ons aan? 6-1, waar is jullie liefde voor het shirt?”, klonk het bij de supporters. Na de 4-0 overwinning in eigen huis leken les Parisiens op rozen te zitten om de kwartfinale van de Champions League te halen.