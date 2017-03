Schöne vol vertrouwen: ‘Wij hebben dat vaker meegemaakt dan Feyenoord’

Voor Lasse Schöne is de wedstrijd tussen FC Kopenhagen en Ajax een bijzondere. De middenvelder werd geboren in de buurt van de Deense hoofdstad en was als kind fan van Byens Hold. Nu wacht voor Schöne voor het eerst in zijn carrière een belangrijke wedstrijd tegen een club uit zijn thuisland.

“Voor mij is Kopenhagen-Ajax uniek. Ik heb nog nooit een belangrijke wedstrijd tegen een Deense club gespeeld”, zegt de middenvelder in gesprek met de Volkskrant. Hij is ervan overtuigd dat Ajax aan het einde van het seizoen kampioen van Nederland zal zijn. “Feyenoord komt nog op bezoek. Naarmate het kampioenschap dichterbij komt, wordt het spel niet beter. Alles gaat leven, ook randzaken. Al gaat het over premies, petten of waar de bus moet staan. Het is moeilijk met die spanning om te gaan.”

“Wij hebben dat vaker meegemaakt dan Feyenoord. Ik denk dat het ze op gaat breken”, gaat Schöne verder. Onlangs verlengde hij zijn contract bij Ajax met twee jaar. “Het is nog steeds leuk om samen proberen doelen te bereiken. We spelen elk jaar Europees voetbal, het stadion zit vol. Mijn vrouw wil hier blijven en de aanbieding was mooi. Vroeger ging het me om een goal, een assist. Nu kijk ik anders naar voetbal. De nul houden is mooi. Ik weet nog dat ik met een sliding de bal afpakte en meteen verder kon. Heerlijk.”