Xabi Alonso zet op 35-jarige leeftijd punt achter rijke loopbaan

Xabi Alonso hangt zijn voetbalschoenen aan het einde van het seizoen aan de wilgen, zo heeft de verdediger annex middenvelder donderdagochtend via Twitter laten weten. “Lived it. Loved it. Farewell beautiful game”, schrijft de 35-jarige Spanjaard.

Als een verrassing komt de mededeling van Alonso niet, want boulevardkrant BILD meldde in januari al dat de 114-voudig international de technische staf van Bayern al op de hoogte had gebracht van zijn besluit. Alonso heeft overigens ook een contract dat in de zomer afloopt bij Bayern.

De strateeg speelt sinds de zomer van 2014 voor de club uit Beieren en kwam sindsdien tot negen doelpunten en negen assists in 106 officiële wedstrijden. Hij speelde de meeste duels voor Real Madrid (236 stuks) en kwam ook nog uit voor Liverpool (210 wedstrijden), Real Sociedad (123) en SD Eibar (2).

Alonso won in zijn loopbaan talloze prijzen: hij sleepte met Bayern twee landstitels, de DFB-Pokal en de Supercup in de wacht en hij won tevens twee keer de Champions League. Met de nationale ploeg werd hij in 2010 ten koste van het Nederlands elftal wereldkampioen en Alonso maakte tevens deel uit van de selectie toen Spanje de EK’s van 2008 en 2012 in de wacht sleepte.

