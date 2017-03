Bosz verwacht zware dobber: ‘Ze spelen anders dan we gewend zijn’

Voor Ajax staat donderdag de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen FC Kopenhagen op het programma in de achtste finale van de Europa League. Volgens trainer Peter Bosz is er absoluut geen sprake van onderschatting aan de zijde van de Amsterdammers. Hij verwacht een fysiek en defensief sterke tegenstander. Voor Kasper Dolberg en Lasse Schöne is het een bijzondere wedstrijd, zij keren met Ajax terug in hun thuisland.