‘Intelligentie is moeilijk te vervangen en Wenger is een intelligente manager’

Na de dubbele oorwassing tegen Bayern München staat de positie van Arsenal-manager Arsène Wenger meer dan ooit ter discussie. Een deel van de supporters vindt dat het na twintig jaar tijd is dat de Fransman uit Londen vertrekt. Jens Lehmann, oud-doelman van the Gunners, is het daar echter niet mee eens.

“Ik denk dat hij juist moet blijven, omdat hij zoveel voor de club betekend heeft”, zegt Lehmann in gesprek met talkSPORT. “Mensen hebben het over zijn leeftijd en vragen zich af of hij nog iets toe kan voegen en nog invloed uit kan oefenen. Zij willen een nieuwe manager om een nieuwe wind te laten waaien. Maar aan de andere kant is intelligentie heel moeilijk te vervangen. We weten allemaal dat Wenger een hele intelligente manager is.”

Wenger staat sinds 1996 aan het roer bij Arsenal. In twintig jaar werd hij met the Gunners drie keer kampioen van Engeland en won zes keer de FA Cup. “Na alles wat hij voor de club heeft gedaan, verdient hij het niet om na een aantal slechte resultaten ontslagen te worden”, stelt de Duitser. “Hij heeft waarschijnlijk wat nieuwe spelers nodig. Dan kan het er volgend seizoen heel anders uitzien.”