Teleurstelling bij Ajax: ‘Bij vlagen waren we beter dan Real Madrid’

Door een 2-1 nederlaag tegen Real Madrid Onder-19 werd Ajax Onder-19 uitgeschakeld in de Youth League. Het beslissende doelpunt viel uit een strafschop, nadat Dani de Wit een handsbal had gemaakt binnen de zestien. Binnen het Amsterdamse kamp heerste teleurstelling over de manier hoe Real Madrid aan de leiding kwam.

“Die penalty kwam net op het moment dat we wisten dat we voor de winst konden gaan. Het was een volledig onnodige overtreding want die man kon nergens meer heen. Uitgerekend uit die vrije trap werd vervolgens een handsbal gemaakt en een penalty gegeven. Extreem zonde”, zegt aanvoerder Carel Eiting op de website van Ajax. “Dit is een extreme teleurstelling. Vooral omdat het mijn laatste jaar in de Youth League is, ik ga namelijk niet uit van dispensatie volgend jaar.”

Noa Lang zorgde op fraaie wijze voor de gelijkmaker, maar die treffer bleek na afloop weinig waard. “De teleurstelling is heel groot. Ik denk dat we hebben laten zien dat we mee kunnen met Madrid. Bij vlagen vond ik ons zelfs beter. Het doet heel veel pijn, vooral de manier waarop we verliezen. Ik zie de bal bij de tweede paal komen en zie Dani al met zijn handen naar de bal gaan. Ik dacht: wat gebeurt er nou? Het was duidelijk een penalty, maar wel heel zuur. Voor hem ook, maar we hebben als team verloren.”

“We zaten te wachten op de tweede treffer. De strafschop was het keerpunt”, sluit trainer Aron Winter zich aan bij zijn spelers. “Het is jammer dat we het zo weggeven tegen een goede ploeg. Er had veel meer in kunnen zitten. We hadden ons voor het eerst kunnen plaatsen voor de halve finales. We hebben mooie wedstrijden gespeeld tegen mooie ploegen. Dat zijn goede leermomenten voor mijn spelers.”