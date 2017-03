Guidetti stoort zich aan Ajax-fans: ‘Praat niet over mijn familie!’

Celta de Vigo neemt het donderdagavond op tegen FK Krasnodar en John Guidetti hoopt dat duel winnend af te sluiten om zich uiteindelijk te kunnen plaatsen voor de finale van de Europa League. De aanvaller zegt dat het ‘een droom’ zou zijn om straks in de eindstrijd te staan in Stockholm en laat zich in het interview ook uit over de rivaliteit tussen hem en een deel van de supporters van Ajax.