‘Everton droomt van de CL en dat is binnen een aantal jaar te bereiken’

Everton maakt een goed seizoen door en heeft nog uitzicht op plaatsing voor Europees voetbal. Dan zullen the Toffees nog vijf punten goed moeten maken op Manchester United. Volgens Morgan Schneiderlin kan de club binnen enkele jaren in de Champions League spelen.

“Volgend jaar zal de manager (Ronald Koeman, red.) enkele nieuwe spelers halen om de selectie te verbeteren. Hopelijk kunnen we daarmee bij de beste vijf in de Premier League eindigen. Ik ben ervan overtuigd dat de club droomt van een plaats in de Champions League en misschien kunnen we dat binnen een aantal jaar bereiken”, stelt de Franse middenvelder, die afgelopen winter werd overgenomen van Manchester United, op de website van Everton.

“Ik heb hier getekend omdat ik in het project geloof”, gaat Schneiderlin verder. “Ik geloof dat de club vooruitgang blijft boeken. De beste vijf halen dit seizoen gaat misschien een beetje hard. De club heeft tijd nodig en moet daar niet van afgeleid raken omdat we een aantal goede resultaten geboekt hebben. We moeten ons blijven verbeteren en dan kunnen we op korte termijn meedoen met de beste vijf van de Premier League.”