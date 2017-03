Langeler bekent: ‘Talenten worden in Amsterdam al jaren eerder ingeschoven’

Tot komende zomer combineert Art Langeler de functie van hoofd jeugdopleidingen bij PSV met de functie van bondscoach van Jong Oranje. In Eindhoven komen talenten relatief minder aan spelen toe in het eerste elftal dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Als bondscoach is dat iets waar Langeler tegenaan loopt.

“Dat kan ik moeilijk ontkennen en dat zou voor elke bondscoach gelden. In mijn functie bij PSV en met alle informatie die daarbij hoort, zijn diezelfde keuzes ook goed te begrijpen”, zegt Langeler tegenover het Eindhovens Dagblad. “Elke trainer streeft ernaar de beste elf spelers op te stellen, al is het inderdaad een feit dat daar in Amsterdam wederom vaker eigen jeugdspelers bij horen. De feiten zijn zoals ze zijn, dat valt niet te ontkennen.”

Langeler voorspelt echter dat de situatie bij PSV in de toekomst zal veranderen. “Talenten moeten ervoor zorgen dat ze goed genoeg zijn om bij de eerste elf te horen of klaar te staan als het nodig is, dat moet je ook vaststellen. Kennelijk is dat nu bij PSV nog niet het geval, maar dat moment is aan het naderen”, stelt de bondscoach van Jong Oranje. “We hopen in de afgelopen jaren een goede basis te hebben gelegd, zodat het gaat gebeuren en ik durf te voorspellen dat het zo wordt. Talenten worden in Amsterdam al tientallen jaren eerder ingeschoven en PSV gaat die inhaalslag op zeker maken.”