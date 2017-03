Tuchel complimenteert hattrick-held: ‘Vandaag de echte Aubameyang gezien’

Borussia Dortmund rekende woensdagavond af met Benfica. Na de 1-0 uitnederlaag in Lissabon, stelde de ploeg van trainer Thomas Tuchel orde op zaken door op eigen veld met 4-0 te winnen. Juist Pierre-Emerick Aubameyang was met drie doelpunten de grote man aan de kant van de Duitse topclub.

Aubameyang speelde in de heenwedstrijd nog een ongelukkige rol. Hij miste grote kansen en een strafschop, waarna hij al snel gewisseld werd. "In tegenstelling tot in de heenwedstrijd hebben we vandaag de echte Aubameyang gezien", aldus Tuchel op de website van de UEFA. "Vooraf had ik niet op deze uitslag gerekend. Als ik zeg dat ik dit had verwacht dan laat dat zien dat ik geen respect zou hebben voor Benfica. Je kan niet verwachten dat je tegen hun er vier maakt."

Met de kwartfinale is Tuchel nog niet tevreden. “We hadden het zelfvertrouwen om het tij te keren en dat hebben we vooral na rust laten zien. Ik denk dat over twee wedstrijden gezien wij het verdienden om te winnen en naar de laatste acht te gaan. Nu moeten we zorgen dat we ook gewoon de halve finale bereiken."