Boilesen waarschuwt Kopenhagen voor Ajax-uitblinker: ‘Dat heb je liever niet’

Davy Klaassen is op dit moment de absolute blikvanger van Ajax. De aanvallende middenvelder scoorde dit seizoen al liefst zestien keer en hielp de Amsterdammers afgelopen weekeinde nog met een laat doelpunt aan een gelijkspel bij FC Groningen (1-1). Ex-Ajacied Nicolai Boilesen waarschuwt FC Kopenhagen voor de Oranje-international in aanloop naar het Europa League-duel van donderdagavond met Ajax.

"Davy is belangrijk als Ajax in de aanval gaat en in de tweede fase van het spel", vertelt de verdediger van de Deense koploper aan Ajax Life. Boilesen speelde jarenlang samen met Klaassen bij Ajax. "Of ik geheimen heb doorgespeeld? Nou, ik heb wel dingen verduidelijkt. Ajax heeft natuurlijk een nieuwe trainer en er zijn een paar nieuwe gezichten binnen de ploeg, maar zoals je me net inderdaad voor de televisie hoorde zeggen: aan de filosofie verandert niet zo veel."

Volgens de Deense linksback is Kopenhagen goed voorbereid voor het duel van donderdagavond. "Onze staf heeft goed bekeken hoe Ajax speelt en waar we voor moeten oppassen", vervolgt de vleugelverdediger. "Wij moeten oppassen dat Ajax zijn positiespel niet goed kan neerzetten, anders moeten we achter de bal aan. Dat heb je liever niet. Wij willen georganiseerd staan, maar toch zelf de bal hebben. Want als Ajax ergens moeite mee heeft, is het niet de bal hebben. Dat gaan we proberen.”