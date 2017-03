Piqué: ‘Hopelijk zijn er over negen maanden genoeg gynaecologen beschikbaar’

Barcelona verrichtte woensdagavond een wonder tegen Paris Saint-Germain. De 4-0 achterstand werd in Camp Nou in blessuretijd ongedaan gemaakt, toen invaller Sergi Roberto op aangeven van Neymar de 6-1 maakte. Waar de Catalanen geen hoop meer hadden na de 3-1 van Edinson Cavani na een uur spelen, werd de kwartfinale van de Champions League in extremis alsnog bereikt.

Piqué voorspelde na afloop tegenover de Spaanse media een hete avond. “Hopelijk hebben ze binnen negen maanden genoeg gynaecologen beschikbaar, want deze overwinning gaat in bed gevierd worden”, aldus de Spaans international. Ook zijn collega Samuel Umtiti kon zijn ogen niet geloven. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zei hij tegen Canal+. “Alleen in de sport maak je zo’n emoties mee.”

Voorzitter Josep Bartomeu kon zijn emoties maar moeilijk in bedwang houden. “Dit is een historische avond die we nooit zullen vergeten. Wat een wedstrijd! Dat we op deze manier terugkomen, geeft ons nog meer energie om het seizoen succesvol af te maken.”