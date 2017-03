‘Je moet FC Kopenhagen vergelijken met Celtic in Schotland’

In de achtste finales van de Europa League treedt Ajax donderdagavond aan tegen FC Kopenhagen. De kansen op overleven lijken op voorhand voor beide ploegen gelijk, zo denkt ook oud-Ajacied Kenneth Perez. Elf jaar geleden werd hij met Ajax in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door de Deense topclub.

De uitschakeling kwam destijds als een grote verrassing. “Wij waren toen echt de grote favoriet. Nu zijn de kansen fifty-fifty”, vertelt Perez in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dus het verschil is wel kleiner geworden, maar vooral vanwege de opkomst van Kopenhagen. Dat is de enige club die structureel goed bezig is. Die ploeg zou in de eredivisie wel om de titel kunnen spelen. Maar bijvoorbeeld Brøndby, de tweede club van Denemarken, moet je vergelijken met het niveau van AZ. In de breedte is de eredivisie dus nog altijd veel sterker. Daarom zal Nederland echt niet snel het nieuwe Denemarken worden.''

Sören Lerby is het volkomen eens met Perez. “Je moet FC Kopenhagen vergelijken met Celtic in Schotland of FC Basel in Zwitserland”, aldus de Deen, die als voetballer speelde voor Ajax en PSV. “Monopolisten in hun eigen land. Iedere Scandinaviër wil bij Kopenhagen spelen. Daar zit het geld en het succes. Maar het algehele niveau in de Deens competitie gaat er niet mee omhoog.”