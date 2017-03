Neymar na superstunt: ‘Dit was de beste wedstrijd uit mijn carrière’

Barcelona schreef woensdagavond geschiedenis door een 4-0 achterstand tegen Paris Saint-Germain ongedaan te maken. In Camp Nou werd het 6-1 voor de Catalanen. "Ik wil deze overwinning opdragen aan de mensen die na de heenwedstrijd zijn blijven geloven in onze kansen”, zei trainer Luis Enrique na afloop.

"Mijn spelers waren buitengewoon. We hebben op indrukwekkende wijze verdedigd en risico’s genomen”, aldus de coach. "Maar dat heeft ook geloond. Zo'n einde maak je niet vaak mee in het voetbal. Deze keer kunnen wij lachen. Als trainer is dat fijn om mee te maken, zeker na wat er enkele weken geleden is gebeurd en na de gevolgen die die nederlaag met zich hebben meegebracht."

Luis Enrique erkent dat na de 3-1 van Edinson Cavani alles verloren leek. “Maar de spelers bleven op de deur kloppen. En onze fans waren geweldig. We overleven nu weer een ronde en dat zullen sommige ploegen niet fijn vinden. Als je bij de favorieten gerekend wordt, dan hoopt iedereen dat je uitgeschakeld wordt."

Met twee late doelpunten en een assist was Neymar een van de uitblinkers aan Catalaanse zijde. "Dit was de beste wedstrijd uit mijn carrière", aldus de Braziliaan. "Ik besef dat we geschiedenis hebben geschreven. Deze ploeg kan dat. De kwalificatie leek weg, waardoor we zonder druk hebben gespeeld. Dat heeft op het mentale front het verschil gemaakt."