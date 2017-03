Held van Barcelona na beslissende goal: ‘Geen idee hoe ik het deed’

Sergi Roberto werd woensdagavond de held van Barcelona door diep in blessuretijd de allesbeslissende 6-1 te maken tegen Paris Saint-Germain. De invaller gaf na afloop te kennen geen idee te hebben hoe hij scoorde. Een grote ontlading volgde, want Barça boekte een historische overwinning.

Na de 4-0 nederlaag in Parijs stond Barcelona voor de onmogelijke opgave om de kwartfinales te bereiken. Toch slaagde de ploeg van Luis Enrique daarin. Neymar had in de slotfase al twee keer gescoord toen hij de assist gaf op Sergi Roberto. “Ik heb geen idee hoe ik het deed”, vertelde de Spanjaard na afloop in gesprek met Marca. “Het ging allemaal heel snel. Ik ben erg blij.”

“Het was een ontzettend moeilijke wedstrijd”, ging de doelpuntenmaker verder. “Door de goal van Cavani moesten we nog drie keer scoren, maar we bleven hard werken. Als we iets hebben bewezen, is het wel dat Barcelona gemaakt is voor dit soort wedstrijden. We hebben dit bereikt dankzij onze fans. We gaan het nu vieren en dan kijken we wel naar de volgende wedstrijd.”