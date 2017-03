Rakitic kan het niet geloven: ‘We hebben geschiedenis geschreven’

Waar iedereen bij Barcelona door het dolle heen was en de 6-1 overwinning op Paris Saint-Germain vierde, stond Iván Rakitic de pers te woord. Na afloop van de verrassende en tevens historische overwinning op de Parijzenaren, wist de Kroatische middenvelder niet wat hem en zijn ploeg was overkomen.

“Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik wil mijn team, de club en de fans bedanken voor deze ongelooflijke prestatie. Dit is onwerkelijk”, zei Rakitic tegenover de Spaanse media. “Iedereen had ons na de 4-0 nederlaag in Parijs afgeschreven, maar we zijn er zelf in blijven geloven. We hebben geschiedenis geschreven. Dit laat weer eens zien dat alles mogelijk is in het voetbal.”

Barcelona leek de kwartfinale te kunnen vergeten toen Edinson Cavani na een uur spelen de 3-1 maakte. In de 88e minuut krulde Neymar een vrije trap in de haak en benutte hij in de eerste minuut van de blessuretijd een strafschop. In de 95e minuut schoot Sergi Roberto de 6-1 raak, op aangeven van Neymar.