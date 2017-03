Chelsea in een zetel na puntverlies City tegen Nederlands getint Stoke

Chelsea lijkt in een zetel richting het kampioenschap in de Premier League te gaan. The Blues wonnen eerder deze week bij West Ham United (1-2) en zagen woensdagavond naaste belager Manchester City zeer dure punten morsen in de titelrace. Het elftal van Josep Guardiola kwam in eigen huis niet voorbij Stoke City (0-0) en kijkt met nog twaalf competitiewedstrijden voor de boeg tegen een achterstand van liefst tien punten op Chelsea aan. City wacht nu bovendien en loodzware reeks met achtereenvolgens wedstrijden tegen Liverpool (thuis), Arsenal en Chelsea (beide uit).

City had het bijzonder lastig met Stoke, dat vijf van zijn laatste zes wedstrijden op vreemde verloor. De bezoekers, met Erik Pieters en Bruno Martins Indi in de basisopstelling en Ibrahim Afellay op de reservebank, hielden de ruimtes klein en bleven uiteindelijk vrij gemakkelijk op de been in het eerste bedrijf. City kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen en moest het vooral hebben van afstandspogingen, maar Stoke-doelman Lee Grant hield zijn doel schoon in de eerste 45 minuten.

Guardiola bracht tien minuten na de onderbreking David Silva binnen de lijnen en onder leiding van de Spaanse spelmaker maakten the Citizens jacht op de openingstreffer. Leroy Sané was na goed combinatiespel tussen Silva en Kevin De Bruyne dicht bij de 1-0, maar de poging van de Duitser scheerde rakelings over het doel van Grant. City had het vizier voorin niet op scherp staan en moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt tegen Stoke, dat de laatste twintig minuten completeerde met Afellay in de ploeg.