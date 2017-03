Aubameyang haalt gram met hattrick en loodst Dortmund voorbij Benfica

Borussia Dortmund heeft zich voor het eerst sinds 2014 weer weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Het elftal van Thomas Tuchel won woensdagavond voor eigen publiek met 4-0 van Benfica en poetste de nederlaag uit de heenwedstrijd daarmee weg. Pierre-Emerick Aubameyang was met drie doelpunten de grote man aan de kant van die Borussen.

Dortmund verloor drie weken geleden met 1-0 in Lissabon en aanvalsleider Aubameyang beleefde toen een rampavond. De Gabonese spits hielp een aantal uitstekende mogelijkheden om zeep en slaagde er zelfs vanaf elf meter niet in te scoren. Aubameyang was in het Signal Iduna Park dan ook uit op revanche en had niet lang nodig om het tweeluik weer volledig in evenwicht te brengen.

Een hoekschop van Ousmane Dembélé werd in de vierde minuut doorgekopt door Christian Pulisic, waarna Aubameyang bij de tweede paal simpel kon binnentikken: 1-0. Het was de vroege voorsprong waar Dortmund zijn zinnen op gezet had. Benfica verloor in Europees verband al zijn negen wedstrijden op Duitse bodem en leek in de openingsfase onder de indruk van het aanvalsgeweld van de thuisploeg. De Portugezen herpakten zich naarmate de eerste helft vorderde echter en wisten de schade te beperken tot aan de rust.

Benfica wist Dortmund-doelman Roman Bürki in het eerste bedrijf nauwelijks te verontrusten, maar was luttele minuten na de onderbreking bijzonder dicht bij een cruciaal uitdoelpunt. Een schot van Francos Cervi werd echter ternauwernood onschadelijk gemaakt door Sokratis Papastathopoulos. Die misser kwam Benfica uiteindelijk duur te staan. Dortmund nam het initiatief onmiddellijk weer over en gooide het duel op slot met twee treffers vlak na elkaar.

Julian Weigl stak Pulisic na zo’n 59 minuten spelen weg met een schitterende steekpass, waarna de Amerikaan doelman Ederson Moraes verschalkte met een wippertje: 2-0. Dortmund besloot direct door te pakken en kreeg de bezoekers amper twee minuten na de goal van Pulisic opnieuw op de knieën. Een crosspass van Weigl werd door linkervleugelverdediger Marcel Schmelzer verlengd tot aan Aubemeyang, die eenvoudig kon scoren en Dortmund zo in veilige haven bracht: 3-0. Daarmee was de koek echter nog niet op voor Aubemeyang, want de vedette tekende vijf minuten voor tijd ook nog voor zijn derde treffer.