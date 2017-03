Ontketend Barcelona doet het onmogelijke tegen PSG

Barcelona heeft het onmogelijke gedaan door een 4-0 achterstand weg te poetsen tegen Paris Saint-Germain. Na de ruime nederlaag in Parijs won de ploeg van Luis Enrique met 6-1 in Camp Nou. Na het doelpunt van Edinson Cavani in de 62e minuut leek alle hoop vervlogen bij de Catalanen, maar in de absolute slotfase wist Barça drie keer te scoren. In de vijfde minuut van de blessuretijd werkte Sergi Roberto de zesde goal tegen de touwen en hielp hij Barcelona naar de kwartfinales.

“Als PSG in één wedstrijd vier keer kan scoren, kunnen wij dat zes keer”, zei Luis Enrique voor de wedstrijd. Een 4-0 achterstand wegpoetsen in de Champions League had nog geen club gedaan. Barcelona geloofde erin en ging met de steun van het thuispubliek geweldig van start. Al in de derde minuut kwamen de Catalanen op voorsprong via Luis Suárez. De vroege treffer was precies wat de Spaanse grootmacht nodig had en het geloof werd enorm.

Barcelona overrompelde PSG in de eerste helft en maakte jacht op meer doelpunten. Frans international Layvin Kurzawa hielp de thuisploeg een handje door de bal na een half uur spelen in eigen doel te werken. Even daarvoor had Lionel Messi al een vrije trap net over geschoten en scheerde een poging van Neymar net langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Aan de andere kant kwam Barcelona goed weg toen scheidsrechter Deniz Aytekin de bal niet op de stip legde bij de handsbal van Javier Mascherano. Ook ontsnapte Gerard Piqué aan een vroege tweede gele kaart.

Luis Enrique is door het dolle heen.

Met klotsende oksels kwamen de Parijzenaren na rust het veld op en de vrees op een afgang in Camp Nou werd groter toen Messi er 3-0 van maakte vanaf de strafschopstip. De Belgische verdediger Thomas Meunier ging de fout in tegen Neymar en Messi benutte het buitenkansje. Vlak na de derde treffer ontsnapte Barcelona aan een tegentreffer. Cavani raakte de paal.

De ploeg van Luis Enrique wist de hoge druk op PSG niet vol te houden. De bezoekers speelden zich er af en toe knap onderuit en hadden al een paar waarschuwingen afgegeven toen Cavani de allesbeslissende 3-1 maakte. Kurzawa maakte zijn eigen doelpunt goed door de bal in het strafschopgebied klaar te leggen voor de Uruguayaan, die de bal snoeihard achter Marc-André ter Stegen knalde. Het werd muisstil in Camp Nou. Alles en iedereen bij Barcelona besefte dat het klaar was. Er moest, met nog een half uur op de klok, drie keer gescoord worden.

De vurige hoop op de kwartfinale was allang vervlogen bij Barcelona toen Neymar er in de 88e minuut vanuit een vrije trap op prachtige wijze 4-1 van maakte. In blessuretijd ging Marquinhos nog in de fout en veroorzaakte een strafschop. Neymar maakte 5-1 en Camp Nou ging er nog een keer goed achter staan. Het geloof was terug toen er vijf minuten aan blessuretijd bijkwamen en in de 95e minuut liet Sergi Roberto Camp Nou ontploffen. Op aangeven van Neymar schoot hij van dichtbij raak en was PSG uitgeschakeld.