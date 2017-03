‘Frank is nog vrij toch? Hij kent de filosofie hier, dus waarom niet?’

De wegen van Barcelona en Luis Enrique scheiden aan het einde van dit seizoen en de Catalanen zijn dan ook naarstig op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Patrick Kluivert speelde in het verleden zes jaar in Camp Nou en adviseert zijn voormalig werkgever om contact op te nemen met Frank de Boer.

De Boer zit sinds zijn vertrek bij Internazionale zonder club en zou niet onwelwillend staan tegenover een dienstverband bij Barça. Kluivert acht de oefenmeester uitermate geschikt voor de job. "Frank is nog vrij toch? Hij kent de filosofie hier en is een goede trainer. Dus waarom niet?", vertelt de huidige technisch directeur van Paris Saint-Germain aan Veronica.

Ook de naam van Everton-manager Ronald Koeman wordt regelmatig in verband gebracht met Barcelona. Net als De Boer en Kluivert heeft hij een verleden bij de club. Kluivert denkt dat ook Koeman een interessante optie is voor de huidige nummer twee van LaLiga. "Maar nu hebben we het alleen over Nederlanders, terwijl je ook nog goede namen in het buitenland hebt", aldus de oud-topspits.