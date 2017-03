‘Wij hebben een sterker team, maar Ajax heeft meer individuele klasse’

Op weg naar de kwartfinales van de Europa League hoopt FC Kopenhagen af te rekenen met Ajax. Trainer Stale Solbakken liet woensdag op de persconferentie weten te vrezen voor Kasper Dolberg. De Deense spits van de Eredivisionist heeft indruk gemaakt in zijn geboorteland, ook op de coach van Kopenhagen.

Solbakken heeft samen met zijn technische staf de tegenstander van donderdag goed geanalyseerd. Hij gelooft in zijn kansen. “Wij hebben een sterker team, maar zij hebben meer individuele klasse”, tekende Voetbal International tijdens de persconferentie op uit de mond van de coach. “We zijn gewaarschuwd voor de middenvelders en aanvallers van Ajax, zoals Dolberg en Lasse Schöne. Het zou wrang zijn als juist een van de Denen tegen ons scoort.”

Met name Dolberg wordt gevreesd door de Deense topclub. De negentienjarige spits was dit Europa League-seizoen twee keer trefzeker voor Ajax en hoopt de komende twee Europese duels opnieuw het net te vinden. “Op Dolberg hebben we ons speciaal voorbereid door zijn bewegingspatronen in kaart te brengen en te kijken naar hoe hij de bal het liefst krijgt aangespeeld.”

Ajax mist in Kopenhagen de geschorsten Joël Veltman en Davinson Sánchez. “We hebben gesproken over de schorsingen die ze hebben, want die jongens hadden anders sowieso gespeeld. Dat is een nadeel voor hen en daar liggen dus kansen voor ons.”