FC Groningen contracteert met Heraclied eerste speler voor volgend seizoen

Mike te Wierik verlaat Heracles Almelo aan het einde van dit seizoen voor FC Groningen. Zijn nieuwe werkgever meldt op de clubsite tot een overeenstemming te zijn gekomen met de 24-jarige verdediger over een contract voor drie jaar. De Heraclied wordt volgende week medisch gekeurd bij Groningen. Wanneer hij deze met succes doorstaat, volgt op woensdag de presentatie.

Te Wierik heeft een aflopend contract bij Heracles Almelo, waar hij bezig is aan zijn zevende seizoen. “Mike is een Nederlandse jongen met zo’n 150 Eredivisieduels in de benen. Een ervaren speler dus”, legt manager technische zaken Peter Jeltema uit op de clubsite. “Hij is bovendien op twee posities inzetbaar: rechts centraal in de verdediging en als rechtervleugelverdediger. Mike is een betrouwbare verdediger en het is niet voor het eerst dat zijn naam bij ons is gevallen als mogelijke versterking. Zijn komst naar Groningen is in het verleden vaker in scoutingoverleggen benoemd.”

De voormalig jeugdinternational denkt goed te passen bij zijn nieuwe club. “FC Groningen en Heracles zijn vergelijkbare clubs als het gaat om normaal doen en de mouwen opstropen. Dat past wel bij mij”, aldus de verdediger. “Ik vond dit een goed moment om Almelo te verlaten en me als mens en als voetballer in een andere omgeving verder te gaan ontwikkelen.”