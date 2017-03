Ajax Onder-19 buigt ondanks prachtgoal Lang hoofd voor Real Madrid

Ajax Onder-19 is er woensdagmiddag in Madrid niet in geslaagd om de halve finale van de UEFA Youth League te bereiken. De Amsterdammers incasseerden tegen Real Madrid al vroeg een tegentreffer en hoewel Noa Lang die achterstand met een geweldig doelpunt weer wegpoetste, viel in de slotfase toch de 2-1. Hierdoor zijn de talenten uitgeschakeld.

Ajax begon slordig aan de ontmoeting en dat leidde er na vijf minuten al toe dat de bal achter Stan van Bladeren lag. Dani Gómez, die na twee minuten al een flinke kans om zeep hielp, scoorde van dichtbij nu wel. De bezoekers kwamen daarna echter steeds beter in de wedstrijd en Justin Kluivert slaagde er maar net niet in Kaj Sierhuis te bereiken. Gómez liet zich vervolgens aan de andere kant weer zien, terwijl een schot van Lang maar net op tijd gekraakt kon worden door de Madrileense defensie.

Na rust kwam Ajax goed weg toen Alberto Rubio de bal op de lat knalde en met nog een dikke twintig minuten te gaan kwamen de bezoekers weer langszij. Lang stond op de goede plek om een vrije trap op prachtige wijze binnen te volleren. Ajax had vervolgens via Kluivert en Danny Bakker uitzicht op meer, maar moest ruim tien minuten voor tijd toch weer een doelpunt incasseren. Dani de Wit maakte hands in de zestien, waarna Álex Van Bladeren beheerst de verkeerde hoek in stuurde.