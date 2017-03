‘Bij de eerste de beste kans, zit hij bij de voorselectie van Oranje’

Tim Krul toog aan het begin van het seizoen naar Ajax om te herstellen en weer aan speelminuten toe te komen. Zijn periode in Amsterdam verliep echter anders dan gewenst en afgelopen winter maakte de Newcastle United-huurling de overstap naar AZ. Hier lijkt hij steeds beter in vorm te komen en dat is ook bondscoach Danny Blind niet ontgaan.

Krul is namelijk een van de namen die zijn opgenomen in de voorselectie voor de interlands tegen Bulgarije en Italië, zo merkte ook AZ-trainer John van den Brom op: “Dat is een van de dingen waar we met Tim over hebben gesproken toen we hem vastlegden. Hij krijgt bij ons weer een podium om zich in de kijker te spelen, zeker ook bij Oranje. De eerste de beste wedstrijd dat het kan, zit hij al gelijk in de voorselectie. Dat zegt veel over zijn kwaliteiten”, reageert de oefenmeester via de officiële clubkanalen.

Krul kende een moeizame start in het AFAS Stadion, maar lijkt zich inmiddels goed hersteld te hebben. Van den Brom vindt nu ook dat de doelman het niveau aantikt waarop AZ hem graag ziet: “Daar gaan we nog veel plezier aan beleven.”