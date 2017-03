El Ahmadi: ‘Zo maken we de ploegen achter ons alleen maar sterker’

Feyenoord was sinds de winterstop ongenaakbaar, maar afgelopen weekend moest de koploper er dan toch aan geloven. Sparta Rotterdam was in de derby te sterk en bracht de stadsgenoot een onverwachte nederlaag toe. Doordat Ajax later op de dag zelf gelijkspeelde tegen FC Groningen bleef de schade echter beperkt.

Karim El Ahmadi is hoe dan ook niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg. Volgens de middenvelder lag de oorzaak van het teleurstellende resultaat niet bij de tactiek of de veldbezetting: “Zowel in de rust als tijdens de wedstrijd zijn er woorden gevallen. We waren gewoon zelf te slap en daarbij gaan de credits ook naar Sparta”, blikt hij terug tegenover Voetbal International.

“Op deze manier maken we de ploegen achter ons alleen maar sterker”, gaat hij verder. El Ahmadi weet echter ook dat er nog geen man overboord is en dat Feyenoord zondag tegen AZ alweer de kans krijgt om te reageren: “Voorlopig zijn we nog steeds de sterkste. Wij hebben het als enige nog volledig in eigen hand en we staan nog steeds eerste.”