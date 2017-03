Langeler selecteert ‘nieuwe generatie’ voor oefeninterlands Jong Oranje

Jong Oranje gaat met een relatief jonge groep de oefeninterlands tegen Jong Finland en Jong Oostenrijk afwerken. Beide wedstrijden vinden eind maart plaats in het Spaanse Murcia, waar de ploeg van bondscoach Art Langeler een aantal dagen zal vertoeven. Meest in het oog springende namen in de voorselectie zijn die van Riechedly Bazoer, Jaïro Riedewald en Timothy Fosu-Mensah.

Langeler heeft ervoor gekozen om voornamelijk spelers op te roepen die na 1 januari 1996 geboren zijn. Spelers van die leeftijd mogen namelijk uitkomen in de kwalificatiereeks voor het EK 2019 in Italië. Zo is bijvoorbeeld Abdelhak Nouri voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje.

In de kwalificatiereeks is Nederland ingedeeld in een groep met Engeland, Oekraïne, Schotland, Letland en Andorra. Op 17 maart wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. In februari werd Langeler aangesteld als bondscoach van Jong Oranje. Hij volgde Fred Grim op, die assistent is geworden van bondscoach Danny Blind.

Doel: Rody de Boer (ADO Den Haag), Joël Drommel (FC Twente) en Yanick van Osch (PSV).

Verdediging: Hidde ter Avest (FC Twente), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Denzel Dumfries (Sparta Rotterdam), Bart Nieuwkoop (Feyenoord), Jaïro Riedewald (Ajax), Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen), Calvin Verdonk (PEC Zwolle), Thomas Ouwejan (AZ), Kevin Diks (Vitesse), Damian van Bruggen (PSV) en Frank Sturing (N.E.C. Nijmegen).

Middenveld: Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), , Riechedly Bazoer (VfL Wolfsbrug), Donny van de Beek (Ajax), Abdelhak Nouri (Ajax), Gustavo Hamer (Feyenoord), Jeremy Helmer (AZ), Frenkie de Jong (Ajax), Kenneth Paal (PSV), Pablo Rosario (PSV), Stijn Spierings (Sparta Rotterdam) en Guus Til (AZ).

Aanval: Steven Bergwijn (PSV), Richairo Živkovic (FC Utrecht), Dennis van der Heijden (FC Volendam), Sam Lammers (PSV), Ilias Alhaft (Sparta Rotterdam) en Oussama Idrissi (FC Groningen).