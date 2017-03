‘Hopelijk maken Ajax en Feyenoord elkaar gek, dan kunnen wij profiteren’

Feyenoord en Ajax verspeelden afgelopen weekend punten, waardoor PSV weer wat opschuift richting de top twee. Het gat is na de nederlaag tegen Feyenoord van de week ervoor echter nog steeds groot, weet ook Siem de Jong. De Newcastle United-huurling heeft de hoop op een goede afloop echter nog niet helemaal opgegeven.

“We gingen de wedstrijd tegen Feyenoord in om het gat met de concurrentie te verkleinen. In plaats daarvan werd het verschil juist groter”, blikt hij tegenover Voetbal International terug. De Jong noemt de nederlaag tegen de koploper een flinke tik en denkt dat PSV zich momenteel een beetje in een niemandsland bevindt, met een achterstand van acht punten op Feyenoord en veertien punten meer dan nummer vier FC Utrecht.

Voor de Eindhovenaren was het vervolgens zaak om de klap te verwerken en te kijken naar de resterende wedstrijden: “Voor onszelf en voor het publiek. In de hoop dat Ajax en Feyenoord elkaar een beetje gek gaan maken. Zodat wij daarvan kunnen profiteren.”