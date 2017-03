Sneijder ontbreekt in voorselectie, Hoedt en Toornstra wel opgeroepen

Bondscoach Danny Blind heeft woensdag de voorselectie voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en het oefenduel met Italië bekend gemaakt. De bondscoach heeft in eerste instantie een groep van 27 spelers samengesteld, waarvan er nog wel een aantal af zullen vallen.

Een opvallende afwezige is Wesley Sneijder, die naar verluidt niet helemaal fit is en daarom ontbreekt. Blind houdt de situatie van de spelmaker in de gaten voordat hij een definitieve beslissing neemt. Daarnaast schitteren ook de geblesseerde Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma door afwezigheid, terwijl Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar eveneens geen uitnodiging hebben gekregen.

Wesley Hoedt mag daarentegen wel hopen op een plaatsje bij de definitieve selectie, net als bijvoorbeeld Tim Krul, die net weer speelt na een zware blessure, Steven Berghuis, Jens Toornstra en Bart Ramselaar. Bulgarije is op 25 maart de eerste tegenstander, waarna het oefenduel met Italië drie dagen later afgewerkt wordt.