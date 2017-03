‘Wij zijn niet als Juventus, Chelsea of Atlético Madrid, wij willen aanvallen’

Borussia Dortmund moet woensdagavond een 1-0 achterstand tegen Benfica zien weg te poetsen. Volgens trainer Thomas Tuchel moeten die Borussen vrij in het hoofd zijn om een ronde verder te komen in de Champions League. De oefenmeester heeft er vertrouwen in dat het zijn ploeg gaat lukken.

“We moeten niet in ons hoofd houden dat we met 1-0 achterstaan. Het zal geen centrale plek hebben in onze voorbereidingen”, zegt Tuchel op de afsluitende persconferentie. “Ik heb het gevoel dat we op verschillende manieren kunnen scoren, dat we counters van Benfica kunnen voorkomen en dat we Benfica kunnen verslaan. We hebben het gevoel dat we verder kunnen komen.”

Tuchel is ervan overtuigd dat zijn ploeg gaat scoren. “Als ik trainer van Juventus, Atlético Madrid of Chelsea was geweest, had ik misschien een ander antwoord gegeven. Als de lichtmasten woensdag aan gaan en de mensen komen naar het stadion, willen we alleen maar aanvallen. Deze wedstrijd is er een waar iedereen naar uitkijkt als hij een contract bij Dortmund tekent.”