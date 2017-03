Mourinho schrikt van Russisch veld: ‘Niet te geloven dat we hier gaan spelen’

Voor Manchester United staat donderdag de wedstrijd tegen Rostov op het programma, in de achtste finale van de Europa League. Manager José Mourinho werd in negatieve zin verrast toen hij in stadion Olimp-2 arriveerde. Volgens de Portugees is de staat van het veld in Rusland erbarmelijk.

“Ik kan me moeilijk voorstellen dat we gaan spelen”, laat Mourinho weten op een persconferentie. “Ik weet dat we moeten, maar het is niet te geloven dat we op dat veld gaan spelen. Als je het al een veld mag noemen. Ik heb veel te om over na te denken, want ik had een veld verwacht dat bespeelbaar is. Afgelopen zomer hebben we de oefenwedstrijd tegen Manchester City in China afgelast omdat het veld er zo slecht bijlag als hier.”

“Net heb ik even kort contact gehad met iemand van de UEFA, terwijl ik naar het veld stond te kijken. Ik heb tegen hem mijn zorgen geuit en hij zei: De spelers zijn verzekerd. Als er iets gebeurt, is dat geen probleem”, zegt de Portugees, die ‘gewoon’ een basisplaats inruimt voor Zlatan Ibrahimovic. “Ik reageer niet op zijn schorsing, hij speelt morgen.”