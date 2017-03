Dolberg: ‘Het moeilijkste zal zijn om hun verdediging open te breken’

Kasper Dolberg keert voor de wedstrijd tegen FC Kopenhagen weer even terug naar zijn geboorteland en weet dus wel wat hij kan verwachten van de Deense topclub. Volgens de Ajax-spits wordt het voor de Amsterdammers dan ook een lastige klus om door te stoten naar de kwartfinales van de Europa League.

“Het moeilijkste zal zijn om hun verdediging open te breken. Kopenhagen heeft een zeer sterke defensie, incasseren weinig doelpunten en hebben Europese ervaring”, vertelt hij in gesprek met Politiken. “Ze steken in een goede vorm, maar wij hebben ook veel goede wedstrijden gespeeld. We moeten niet kijken naar de 1-1 van FC Groningen van afgelopen zondag.”

Kopenhagen kreeg dit seizoen in veertien Europese wedstrijden slechts vijf doelpunten tegen. Dolberg heeft echter wel een idee waar de sleutel ligt: “Wij willen veel de bal, en dan het liefst de hele tijd, en maken veel gebruik van de vleugels. Het is voor ons belangrijk om in de uitwedstrijden in ieder geval één doelpunt te maken.”