Blind: ‘Het is logisch dat je niet alles speelt bij Tottenham of United'

Danny Blind maakt woensdag de voorselectie bekend voor de interlands tegen Bulgarije en Italië, die eind maart gespeeld worden. De bondscoach kan in die selectie geen plek inruimen voor Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk, die beiden geblesseerd zijn. Dat heeft voor Blind de nodige problemen opgeleverd in het samenstellen van de voorselectie.

“Het is continu schakelen in je hoofd. Soms is een blessure van een speler voor Oranje minder erg omdat je voor die positie meerdere opties hebt, maar het kan ook de optie zijn en dan is dat problematisch. Daar moet je op beducht zijn”, zegt Blind op de website van de KNVB. “Het heeft ook te maken met het niveau waarop je acteert. Als je bij Manchester United of Tottenham Hotspur speelt, dan is het niet vanzelfsprekend dat je altijd speelt.”

De bondscoach bracht afgelopen periode een bezoek aan Wesley Sneijder, Kevin Strootman en Arjen Robben, onder meer om te praten over hun persoonlijke situatie. “Maar je trekt dat altijd wel wat breder. Ik ben dan benieuwd hoe zij tegen de komende wedstrijden, het elftal en de speelwijze aankijken. Uiteindelijk bepaal ik die, maar tot op zekere hoogte doe je dat ook met je aanvoerders”, stelt Blind. "Als er meerdere spelers kwalitatief even goed zijn, dan spelen componenten als speelminuten en fitheid een rol. Maar alles heeft zijn grenzen. Dat is aan mij om te bepalen.”