Bosz onder de indruk: ‘Hij heeft branie in zijn spel, echt een Amsterdammertje’

Justin Kluivert ontwikkelt zich de afgelopen maanden stormachtig bij Ajax. Trainer Peter Bosz ruimde al twee keer een basisplaats in voor de zeventienjarige aanvaller. De oefenmeester van de Amsterdammers is onder de indruk van Kluivert, die woensdag met zijn leeftijdsgenoten in de Youth League tegen Real Madrid Onder-19 speelt.

“Soms moet je als speler ook geluk hebben dat andere opties wegvallen. Maar dan moet je het zelf nog wel laten zien. Dat heeft Justin gedaan. We wisten dat hij goed kon voetballen, maar de vraag is dan altijd of je als speler in het eerste elftal hetzelfde kan laten zien als in de jeugd. Justin heeft branie in zijn spel, dat is mooi om te zien, echt een Amsterdammertje”, zegt Bosz in gesprek met Voetbal International.

Sjaak Swart zag Kluivert zich ontwikkelen in de jeugdopleiding van Ajax en voorspelt een grote toekomst voor de aanvaller. “Kluivertje is snel gekomen en dat deed hij op een sterke manier. Hij kan gelanceerd worden, heeft een geweldige demarrage, waardoor hij voor verdedigers moeilijk te stoppen is”, zegt het Ajax-icoon. “Het is nu voor zijn ontwikkeling belangrijk om zich ook via andere manieren verder te ontwikkelen. Snelheid en lef heeft hij, net als een passeeractie, daarom is het goed als er meer variatie in zijn spel komt. Daar twijfel ik totaal niet aan, dat ventje is zeventien jaar, daar gaat nog veel moois mee gebeuren.”