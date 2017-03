‘Ik zal tevreden zijn als Barça uitgeschakeld wordt, dan zal ik lekker slapen'

Sergio Ramos was dinsdag de grote man aan de zijde van Real Madrid. De verdediger trof eenmaal doel en stond aan de basis van het tweede Madrileense doelpunt, die uiteindelijk op naam kwam van Napoli-aanvaller Dries Mertens. De Spaanse verdediger gaat nu met belangstelling naar de verrichtingen van Barcelona kijken.

Barcelona moet in eigen huis een 4-0 achterstand tegen Paris Saint-Germain zien weg te werken. Ramos heeft wel een voorkeur wie de volgende ronde van de Champions League mag halen. “Ik zal tevreden zijn als Barcelona uitgeschakeld wordt. Dan zal ik lekkerder slapen”, zegt de verdediger tegenover de Spaanse media.

Real Madrid kreeg na de 3-3 remise tegen Las Palmas de nodige kritiek te verwerken. “De kritiek een week geleden viel me zwaar. Ik ben geen held vanwege mijn prestaties in de wedstrijd tegen Napoli. Ik probeer gewoon mijn werk te doen, zo goed als dat kan”, gaat Ramos verder. “We hadden het moeilijk in de eerste helft. Soms gaan dingen niet zoals je ze van tevoren besproken hebt. Maar als je positief blijft en je houding goed is, is niks onmogelijk.”