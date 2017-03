‘Siem is op papier de beste spits, dat heeft hij bij Ajax ook altijd bewezen’

De doelpuntenproductie van Luuk de Jong valt dit seizoen nog wat tegen. De aanvalsleider van PSV maakte tot dusver 7 doelpunten in de Eredivisie, waar dat er vorig seizoen 26 waren. Volgens Kenneth Perez moet trainer Phillip Cocu overwegen om zijn broer Siem in de spits te proberen.

“Zo'n heel gek idee vind ik het niet om Luuk nog voor Siem de Jong te wisselen. PSV is in principe uitgeschakeld voor de titel, maar zou nog voor plek twee kunnen gaan. Siem is op papier de beste spits, dat heeft hij bij Ajax ook altijd bewezen”, zegt Perez in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Hij is zelden of nooit lange tijd klachtenvrij en dan wordt het lastig om hem op te stellen. Hij is voor PSV een goede en misschien wel de beste optie voor de spits. Luuk de Jong worstelt dit seizoen.”

Aad de Mos is het niet met Perez eens. “Als hij niet aan de verwachtingen voldoet, ben je ineens twee spelers kwijt. Cocu heeft nu voor een elftal gekozen en daar staat Luuk de Jong in de spits. Als Marco van Ginkel weer terug is voor de basis, is Siem de Jong wel een zeer nuttige en luxe supersub, zo is al vaker gebleken. In die rol zou ik hem nu ook houden”, stelt de oud-trainer.