Willems: ‘De nederlaag tegen Feyenoord was de hardste klap in mijn carrière’

PSV herstelde zich met een 4-0 overwinning op Roda JC van de nederlaag tegen Feyenoord. Het zag de concurrentie een dag later ook nog punten morsen, waardoor het er in een week ineens weer wat beter uitziet voor de Eindhovenaren. Volgens Jetro Willems heeft PSV afgelopen zaterdag een belangrijk signaal afgegeven.

“De nederlaag tegen Feyenoord was de hardste klap in mijn carrière. We hebben tegen Roda op een goede manier gereageerd, daar mogen we na een zware week trots op zijn”, zegt Willems in gesprek met Voetbal International. “In de top moet je teleurstelling kunnen omzetten in karakter. Dat is ons gelukt. We hebben laten zien dat we leren van onze fouten. We hebben Roda JC vanaf de eerste minuut onder druk gezet.”

“We waren fel in de duels, uit alles bleek dat we iets wilden rechtzetten. Ik weet: het was tegen Roda, met alle respect. Maar je moet het tóch even doen. Dit was een belangrijk signaal”, gaat de verdediger verder. “Bij een topclub speel je vaak met een spiegel tegenover je waarin je goed naar jezelf moet kijken. We hebben na de wedstrijd tegen Feyenoord gedaan wat we moesten doen en daar gaan we mee verder. En dan zullen we zien wat dit seizoen het hoogst haalbare voor ons is.”