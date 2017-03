De Ligt kreeg bijnaam ‘Dikkie’: ‘Ze stuurden me direct naar een diëtiste’

De afgelopen weken maakt Matthijs de Ligt indruk bij Ajax. Trainer Peter Bosz ruimde zondag in de wedstrijd tegen FC Groningen een basisplaats in voor de pas zeventienjarige verdediger. De Ligt had in de jeugdopleiding van de Amsterdammers een opvallende bijnaam; hij werd door zijn ploeggenoten Dikkie genoemd.

“Weet je, vroeger was ik altijd een beetje een dikkerdje”, legt De Ligt uit tegenover het Algemeen Dagblad. “Ze stuurden me direct naar een diëtiste. Als jochie van negen jaar al, hè. Als klein kind houd je toch van snoepen. Maar ik had ook wel de aanleg om dik te worden. Ik ben nu erg met voeding bezig. Ik heb recent zes wedstrijden in twaalf dagen gespeeld, dan moet je de batterij goed opladen.”

Een ander handelsmerk van de jonge verdediger zijn de bonkige benen. “Een familiekwaal. Mijn vader had vroeger ook wel aardige bovenbenen. Zit in het dna blijkbaar”, stelt De Ligt. “Vroeger stond ik op het middenveld, maar ik was wat log. Destijds baalde ik dat de trainer mij achterin zette. Maar inmiddels geeft het me echt een kick om een spits uit te schakelen. Tuurlijk kan ik ook gemeen zijn. Buiten het veld niet. Maar ja, karakter hoeft niet altijd te stroken met je speelstijl.”