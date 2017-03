Druk op Wenger neemt toe: ‘Het spijt me voor fans die veel geld hebben betaald’

Na de nieuwe 1-5 nederlaag tegen Bayern München is de situatie voor Arsenal-manager Arsène Wenger er niet bepaald beter op geworden. De spelersgroep zou zijn steun aan de Fransman zelfs al hebben opgezegd. Daar is volgens Héctor Bellerín echter helemaal niets van waar.

“De hele ploeg staat achter de manager, hij heeft dit team opgebouwd. Dit is een enorm dieptepunt, maar we moeten verder. Natuurlijk wil ik dat hij blijft. En zo denken veel spelers erover. We steunen hem allemaal en willen dat hij blijft”, zegt de Spaanse verdediger tegenover de Engelse media. Hij zag veel fans voortijdig vertrekken. “Het doet me heel veel pijn om de fans al zo vroeg te zien vertrekken. Uiteindelijk spelen we voor hen. We moeten proberen hen de rest van het seizoen wel blij te maken.”

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat Wenger bij Arsenal moet blijven. “Hij ziet eruit als een verloren man”, begint Ian Wright tegenover BT Sport. “Het blijft zich maar opstapelen. De fans, de protesten, het implodeert. Dit is de slechtste periode uit onze historie, voor zover ik me kan herinneren. Het zal een hels karwei worden om dit om te draaien, het voelt alsof er iets aan zijn einde komt.”

Franck Ribery in duel met Granit Xhaka

“Ze spelen niet voor hun manager, dat is veelzeggend. Maar wat nog veel erger is, is dat ze niet voor zichzelf spelen”, vult Charlie Nicholas aan. De oud-spits van Arsenal vindt dat Wenger tactisch tekort schiet. “Hij is in tactisch opzicht altijd naïef geweest. Hij besteedt niet genoeg aandacht aan de andere kant van het spel. Als het werkt is het fantastisch, maar het werkt al een tijdje niet meer. Het is kapot. Er zijn geen spelers die het kunnen repareren en de manager ziet er ook niet uit alsof hij het gereedschap heeft om het te maken.”

Collega Carlo Ancelotti nam het na afloop op voor Wenger. “Ik weet niet of hij dit overleeft, ik ben geen eigenaar van Arsenal. Hij is meer ervaren dan ik, dus hij kan wel met de druk omgaan. De uitslag is wat geflatteerd, ik vond dat Arsenal het nog goed gedaan heeft met tien man.”

Wenger liet zelf in het midden of dit zijn laatste Champions League-wedstrijd als manager van Arsenal was. “Dat weet ik niet. Over de protesten van de fans heb ik niks te zeggen”, zegt de Fransman. “Het spijt me voor de fans die veel geld hebben betaald voor een kaartje en dan dit te zien krijgen. Het was geen penalty, maar buitenspel. Die beslissing maakt me furieus en gefrustreerd. Ik denk dat we het Bayern München moeilijk hebben gemaakt in de eerste helft en denk dat we alleen het resultaat in de volgende wedstrijd moeten omdraaien.”