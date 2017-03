Bouy tipt Ajax: ‘Met zijn niveau kan hij mee als linksback van Ajax’

Ouasim Bouy denkt dat Django Warmerdam een mooie toekomst tegemoet gaat. De 21-jarige linkspoot van Ajax speelt dit seizoen op huurbasis voor PEC Zwolle, dat Bouy voor een tweede keer leent van Juventus. Bouy is onder de indruk van Warmerdam, die dit Eredivisie-seizoen tot zeventien optredens en twee doelpunten kwam.

"Warmerdam was tegen Vitesse bij ons de grote man als linksachter", zo vertelt Bouy in gesprek met de Stentor. "Voetballend geweldig, al kan hij verdedigend nog stappen maken. Maar hij ontwikkelt zich super." Warmerdam speelt bij voorkeur als linkermiddenvelder, maar kan ook centraal achterin en als linksback spelen.

"Ik praat wel eens met hem over zijn toekomst en ik ben ervan overtuigd dat hij met zijn huidige niveau mee kan als linksback bij Ajax." Warmerdam is al sinds zijn achtste aan Ajax verbonden. Van een officieel debuut in Ajax 1 is het nog niet gekomen, al speelde hij wel meer dan vijftig duels voor Jong Ajax. Het huidige contract van de jeugdinternational met Ajax loopt medio 2018 ten einde.