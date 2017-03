‘Ik ben geen Guidetti of Pellè, ik ben geen twaalfjarig verliefd meisje’

Nicolai Jörgensen had zelf ook niet verwacht dat hij in zijn eerste seizoen in dienst van Feyenoord al de MVP van de Eredivisie zou zijn. De teller van de aanvaller staat momenteel op vijftien doelpunten en acht assists: aantallen waar geen enkele speler in de Eredivisie aan kan tippen. Heel erg uitbundig juichen, daar doet de Deen echter niet aan.

Hoewel Jörgensen als een koele kikker oogt, brandt van binnen het vuur, zo verzekert de aanvaller in gesprek met Voetbal International. Toch zou hij het liefst gewoon de bal uit het doel halen en naar de middenstip rennen. "Ik ben geen John Guidetti of Graziano Pellè. Sommigen zeggen voor de grap weleens dat die zó uitgebreid juichten dat de wedstrijd daarna bijna was afgelopen. Ik snap dat supporters dat graag zien. Maar voor mij is het lastig", zo stelt de topscorer van de Rotterdammers.

Jörgensen houdt er gewoonweg niet van om in de schijnwerpers te staan. Het zorgt voor een oncomfortabel gevoel. "Zo juichen zou me verlegen maken. Ik ben geen twaalfjarig verliefd meisje." De Deen gaat liever naar de man van de assist. "Ook omdat ik wil dat hij dat blijft doen. Bilal Basacikoglu en Jens Toornstra hebben op het moment al mijn aandacht, want zij hebben mij het vaakst bediend. Zonder hun voorzetten geen treffers voor mij."