Mertens excuseert zich: ‘Het kwam in me op, ik wilde niemand beledigen’

Dries Mertens had zich dinsdagavond nog populairder kunnen maken onder de aanhang van Napoli. In de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid verzorgde de aanvaller de openingstreffer en bijna had hij ook de 2-0 gemaakt. De paal stond echter een treffer in de weg. In de tweede helft zorgde het bezoek uit Spanje voor de ommekeer (1-3) en bereikte daarmee de kwartfinales.

"We hebben alles gegeven in de eerste helft en Real Madrid scoorde uit een hoekschop die we ze cadeau hebben gedaan. Dat zorgt voor het zure gevoel", verzuchtte Mertens na het duel in het uitverkochte Stadio San Paolo. "We hebben vrijwel niets weggegeven tegen de wereldkampioen. Het doet pijn. Als ik vannacht naar bed ga, zie ik die bal nog terugkomen van de paal."

Mertens was in de laatste zestien officiële duels van Napoli goed voor liefst zeventien treffers. De ex-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV was bovendien bij zeven van de laatste tien treffers van i Partenopei in de Champions League betrokken: twee assists, vijf doelpunten.

Mertens kwam dinsdagavond ook nog terug op zijn opmerkelijke manier van juichen in de topper tegen AS Roma. Hij deed een urinerende hond na bij de cornervlag. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen in Rome. Ik heb thuis een hond en ben ook gek op dieren. Ik dacht aan het juichen van Finidi George voor Nigeria en het kwam gewoon in me op. Ik wilde niemand beledigen."