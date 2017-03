‘SR7’ maakt indruk bij Real Madrid: ‘Bij corners is hij niet te verdedigen’

Sergio Ramos was sinds de Champions League-finale van 2014 goed voor 21 treffers in het tenue van Real Madrid. Liefst achttien doelpunten daarvan waren op het moment dat de club achterstond of remiseerde. De verdediger was ook dinsdagavond in het Champions League-weerzien met Napoli (1-3 winst) belangrijk: hij kopte zowel de 1-1 als de 1-2 binnen, al werd de laatste treffer uiteindelijk als een eigen goal van Dries Mertens geteld.

José Manuel Reina baalde van de eliminatie, mede omdat de eerste twee tegendoelpunten in een tijdsbestek van zes minuten vielen. "Twee tegendoelpunten in zo´n korte tijd, dat doet pijn", erkende de doelman van Napoli. "Bij corners is Ramos gewoonweg niet te verdedigen. Hij heeft Real Madrid een ronde verder gebracht. Het is niet zijn hoofd, het is de vastberadenheid waarmee hij voor het verschil zorgt."

"Toni Kroos is natuurlijk ook belangrijk. Hij heeft een vizier op zijn schoen. Ramos profiteert van de drukte in het strafschopgebied, van spelers die met elkaar bezig zijn en op het moment dat de spelers in afwachting zijn van de daadwerkelijke corner, slaat hij toe", verzuchtte Reina, die bijval kreeg van collega Raúl Albiol. "De statistieken zeggen alles. Hij scoort veel en hij is moeilijk te verdedigen."

"De sprongkrant van Ramos maakt hem tot een van de beste koppers ter wereld. Dat is een handelsmerk van hem geworden." Na de wedstrijd in Napels werd Ramos door de media in Spanje omgedoopt tot SR7, een variant op de merknaam van Cristiano Ronaldo: CR7. Acht van de twaalf treffers van Ramos in honderd Champions League-wedstrijden waren met het hoofd.