‘Mijn moeder was niet blij dat ik naar Ajax ging, zelfs een beetje verdrietig’

David Neres voetbalt bij Ajax niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn familie. De aanvaller wil en kan zijn ouders, zussen en broer een betere toekomst bezorgen. Dat Neres financieel onafhankelijk werd door naar Europa te verkassen en een contract bij Ajax te tekenen, werd desondanks in zijn familie niet door iedereen toegejuicht.

"Mijn moeder was niet blij dat ik naar Ajax ging, zelfs een beetje verdrietig. Ze vond het heel erg vroeg, omdat ik pas negentien was en kort in het eerste van São Paulo speelde. Moest dat nu al, de stap naar het buitenland?", erkent Neres woensdag in gesprek met De Telegraaf. De Braziliaan vindt het het hoe dan ook inherent aan het leven van een profvoetballer. "Je moet je kansen benutten."

De interesse van Ajax in Neres dateert van iets vóór de Copa São Paulo, in januari 2016. "Ik dacht eerlijk gezegd dat mijn zaakwaarnemers een grapje maakten. Interesse uit Europa? Nu al?" Tijdens het Zuid-Amerikaanse kampioenschap Onder-20 in januari 2017 hoorde de aanvaller dat Ajax daadwerkelijk een bod zou uitbrengen. "Ik kreeg dus door dat de belangstelling heel serieus was en voelde ik dat ik deze transfer heel graag wilde."

Neres droomde als kind logischerwijs van een club in Spanje, Engeland, Duitsland of Italië. "Maar toen Ajax kwam, realiseerde ik me dat dit ook een heel grote club is. Een ideale tussenstap op weg naar de Europese top." Neres brandt van ambitie en wil bij Ajax zowel binnen als buiten het veld zo veel mogelijk leren. "En daarnaast om prijzen te winnen met Ajax en Champions League te spelen. Die wordt in Brazilië veel bekeken."