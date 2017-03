Arjen Robben kijkt vooruit: ‘Het kan niet anders dan een topper worden’

Arjen Robben was na de 1-5 zege van Bayern München bij Arsenal in de achtste finales van de Champions League niet helemaal tevreden. De aanvaller sprak afkeurend over de verrichtingen van het team van Carlo Ancelotti voor rust. De Londenaren namen na twintig minuten de leiding en dat was tevens de ruststand.

"Het was niet goed van onze kant. We wisten dat Arsenal voor zijn laatste kans zou gaan en nóg waren we niet helemaal wakker in de eerste helft", verzuchtte Robben. In de tweede helft stelde Bayern orde op zaken, ná een rode kaart voor Laurent Koscielny en een rake strafschop van Robert Lewandowski. "Maar de eerste helft was het dus slecht. Dat moet echt beter in de volgende ronde."

Bayern weet vrijdag wie de tegenstander in de kwartfinales van het miljardenbal is. Robben gaat er hoe dan ook van uit dat de Duitse topclub een krachttoer zal moeten leveren om zich bij de laatste vier te scharen. "Als je ziet wie er door zijn of zo goed als doorgaan, dan kan het niet anders dan een topper worden."