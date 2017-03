Waterreus: ‘Ik zie in hem een keeper voor Ajax, PSV of Feyenoord’

Tim Krul begon onwennig aan zijn avontuur bij AZ, maar vorige week loodste de doelman de Alkmaarders bijna hoogstpersoonlijk naar de finale van het KNVB-bekertoernooi. In de strafschoppenserie die volgde na een doelpuntloos gelijkspel tegen SC Cambuur eiste Krul de hoofdrol op door de beslissende penalty van Martijn Barto te keren. Ronald Waterreus prijst de Oranje-international deze week in zijn column voor Voetbal International.

"Dit soort spelers krikken het niveau en de status van de Eredivisie alleen maar op", schrijft de voormalig keeper van onder meer PSV. Krul besloot het seizoen op huurbasis af te maken bij AZ, nadat hij er in de eerste seizoenshelft niet in was geslaagd een basisplaats te bemachtigen bij Ajax, dat hem aanvankelijk huurde van Newcastle United. Een carrièremove die te prijzen valt volgens Waterreus. "Het getuigt van lef. AZ steekt zijn nek uit."

"Bij Ajax bleek hij nog niet fit en AZ geeft hem nu als huurling de voorkeur boven de keeper die ze onder contract hebben. Bovendien heeft de technische staf hem laten staan toen hij geen goede indruk maakte. AZ redt nu misschien zijn carrière wel", vervolgt de analist. Krul ligt nog anderhalf jaar vast bij Newcastle United. "Vanuit sportief oogpunt zou het zonde zijn als hij volgend seizoen ergens in Engeland op de bank gaat zitten. Hij is 28 en in potentie zie ik in hem nog steeds een keeper voor Ajax, PSV of Feyenoord."