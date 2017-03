Einde van Wenger lijkt nabij na nieuwe vernedering door Bayern

Bayern München heeft zich probleemloos weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Der Rekordmeister won dinsdagavond opnieuw ruim van Arsenal, nadat het drie weken geleden in eigen huis al zeer eenvoudig had afgerekend met de Londenaren: 1-5. Bayern reikte de laatste zes jaar telkens tot minimaal de laatste acht van het miljardenbal, terwijl Arsenal in 2010 voor het laatst zijn opwachting maakte in de kwartfinales van het continentale toernooi.

Bayern zegevierde in de heenwedstrijd met 5-1 over Arsenal, maar coach Carlo Ancelotti zag geen reden om enkele van zijn sterspelers rust te geven. De Italiaan opteerde voor nagenoeg zijn sterkst mogelijke opstelling en dat betekende dat Arjen Robben kon rekenen op een basisplaats. Bij Arsenal verscheen Theo Walcott pas voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap in de Champions League en de vleugelspits bezorgde de thuisploeg de vroege voorsprong waarop het hoopte.

Theo Walcott maakte zijn vijftiende doelpunt in de Champions League

Walcott ontving de bal op een meter of dertig van het doel van Manuel Neuer en ging voorts aan de wandel met het leder. De Engelsman liet vier verdedigers van Bayern zijn hielen zien, alvorens hij hard raak schoot: 1-0. Het doelpunt werkte bemoedigend voor Arsenal, dat de bezoekers overrompelde in het vervolg van de eerste helft en na ruim een half uur recht leek te hebben op een penalty. Walcott werd in het strafschopgebied van Bayern onderuit geschoffeld door Xabi Alonso, maar scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos weigerde de bal op de stip te leggen.

Arsenal begon vol goede moed aan het tweede bedrijf, maar de geplaagde formatie van manager Arsène Wenger zag zijn inhaalslag vlak na rust een halt toegeroepen worden. Laurent Koscielny beging in zijn eigen strafschopgebied een lichte overtreding op Robert Lewandowski, waarna de verdediger kon inrukken met een directe rode kaart. Het daaropvolgende buitenkansje werd benut door Lewandowski, die een tot dan pover acterend Bayern vanaf elf meter definitief in veilige haven bracht: 1-1. Olivier Giroud was vlak voor de gelijkmaker nog bijzonder dicht bij de 2-0 geweest, maar zijn kopbal scheerde over het doel van Neuer.

Arsenal moest het initiatief vervolgens aan Bayern laten. The Gunners werden stevig vastgepind op eigen helft en moesten halverwege de tweede helft opnieuw capituleren. Na slordig balverlies van Alexis Sánchez kon Robben alleen op David Ospina af. De Oranje-international bleef ijzig kalm oog in oog met de doelman en tekende met een schuiver voor de 1-2. Bayern had daarna weinig meer te duchten van Arsenal en liep door doelpunten van invaller Douglas Costa en Arturo Vidal (tweemaal) uiteindelijk opnieuw uit naar een ruime zege: 1-5.