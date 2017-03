Rake kopballen van Sergio Ramos schieten Real Madrid te hulp

Real Madrid heeft zich dinsdagavond voor de kwartfinales van de Champions League geplaatst. De titelverdediger speelde in het weerzien met Napoli geen goede eerste helft, maar na rust nam Sergio Ramos het team van Zinédine Zidane op sleeptouw. De captain nam zowel de gelijkmaker als de 1-2 voor zijn rekening en zodoende volgde na de 3-1 thuiszege uiteindelijk een 1-3 uitoverwinning.

Napoli was in de eerste helft duidelijk superieur aan Real Madrid. Het team van Maurizio Sarri startte met veel intensiteit aan de krachtmeting en joeg het bezoek uit Spanje continu op. De pressie van Napoli zorgde ervoor dat het team van Zidane nauwelijks van de eigen helft afkwam en na 24 minuten spelen achter de feiten aanliep. Marek Hamsik speelde de bal in één keer door op Mertens, die Pepe te slim af was en het leer vervolgens diagonaal achter Keylor Navas schoot: 1-0. `

Dries Mertens is bezig aan een ongekend productief seizoen

Napoli kwam luttele minuten later echter goed weg. Cristiano Ronaldo was José Manuel Reina de baas, maar mikte de bal vervolgens op de paal. Napoli zocht nadrukkelijk naar een tweede treffer, maar had het geluk niet aan zijn zijde. Een diagonaal schot van Mertens ging tegen de buitenkant van de paal, na een corner kopte de vrijstaande Kalidou Koulibaly over en Navas had een antwoord op een inzet van Hamsik.

Napoli gaf de krachtmeting na rust in slechts zes minuten tijd volledig uit handen. In de 51e minuut knikte Ramos het leer uit een corner van Toni Kroos achter Reina en in de 57e minuut vond hetzelfde scenario plaats, al veranderde Mertens de kopbal van richting: 1-1 en 1-2. Een hard gelag voor de tienduizenden fans die al uren van tevoren in het Stadio San Paolo zaten.

Napoli was niet in staat om nog een krachttoer te leveren. Sarri bracht Arek Milik en Piotr Zielinski binnen de lijnen, maar de veranderingen sorteerden geen effect. Bij Real Madrid kwamen Lucas Vázquez, Álvaro Morata en Isco binnen de lijnen. Daniel Carvajal had een heerlijke individuele actie met 1-3 kunnen bekronen, maar zijn inzet miste precisie. Het slotakkoord kwam uiteindelijk op naam van Morata, na een halve redding van Reina op een inzet van Ronaldo.