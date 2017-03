Jörgensen zucht: ‘Als mensen dat zeggen, zijn ze niet goed snik’

Dirk Kuyt was dit seizoen lange tijd basisspeler bij Feyenoord, maar de 36-jarige aanvoerder moet zich de laatste weken steeds vaker schikken in een reservevol. Nicolai Jörgensen ontkent dat de situatie rondom Kuyt voor onrust zorgt binnen de spelersgroep van de koploper, die afgelopen weekeinde met 1-0 onderuit ging bij Sparta Rotterdam.

"Wij laten ons niet afleiden door randzaken. Net zoals dat gedoe van buitenaf over Kuyt. Natuurlijk gaat het vaak over hem, maar dat sommige mensen denken dat hij een gevaar zou zijn voor de eenheid is te belachelijk voor woorden. Dan heb je er geen idee van hoe het bij ons gaat. Hij zorgt juist voor de eenheid", verzekert de topscorer van Feyenoord in gesprek met Voetbal International.

"Dirk is zo belangrijk. Hij is de meest ervaren speler en gaat voorop met de passie en het karakter in de training. Als mensen zeggen dat hij op de bank niet oprecht juicht, dan zijn ze niet goed snik", vervolgt Jörgensen, die stelt dat het niet meer dan logisch is dat Kuyt baalt van zijn reservevol. "Natuurlijk vecht hij om te spelen. Als je wel graag op de bank zit, heb je niets te zoeken in het voetbal."