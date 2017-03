PSG treedt niet bibberend aan tegen Barça: ‘We zijn voor niemand bang’

Paris Saint-Germain hoopt zich woensdagavond ten koste van Barcelona te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. De Franse club won de heenwedstrijd met 4-0 en is vastberaden het tweeluik in Camp Nou definitief in zijn voordeel te beslechten, zo verzekert middenvelder Blaise Matuidi.

"We zijn voor niemand bang. We weten dat Barcelona een goede ploeg heeft en we respecteren hen. Ze hebben de laatste jaren geweldige dingen gepresteerd, maar we zijn gefocust op ons doel", laat Matuidi daags voor het treffen weten op een persconferentie. "We respecteren Barcelona, maar wij hebben ook een aantal zeer goede spelers en ik ben ervan overtuigd dat we een goed resultaat kunnen neerzetten."

PSG zal het in elk geval moeten stellen zonder de niet geheel fitte Thiago Motta. "Dit is een erg belangrijke wedstrijd; we hebben spelers nodig die er volledig klaar voor zijn", vertelt coach Unai Emery van les Parisiens. "Ik heb alle vertrouwen in mijn ploeg, net zoals ik dat had voorafgaand aan de heenwedstrijd. Ook mijn respect voor Barcelona is onveranderd. We willen met persoonlijkheid spelen en op dezelfde voet doorgaan, zonder aan de tussenstand te denken."